Назовите волокно которое имеет белый или кремовый цвет на другом конце образуетс?? ватка горит желтым пламенем сгорает полностью образуя серый пепел
Технология
Назовите волокно которое имеет белый или кремовый цвет на другом конце образуетс?? ватка горит желтым пламенем сгорает полностью образуя серый пепел
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Назовите волокно которое имеет белый или кремовый цвет........ Хлопок
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