Help! Срочно помогите придумать 2 разных стишка на английском к юбилею дедушке и баб??шке! Каждому отдельно! Очень прошу!
Английский язык
Help! Срочно помогите придумать 2 разных стишка на английском к юбилею дедушке и баб??шке! Каждому отдельно! Очень прошу!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здравствуйте. . ..
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Немецкий язык
Английский язык
100 БАЛЛОВ,ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ УСЛОВИЯ.УСЛОВИЯ-ПЕРЕВЕДИТЕ предложения,затем раскройте скобки используя времена активного или пассивного залога 1...