Help! Срочно помогите придумать 2 разных стишка на английском к юбилею дедушке и баб??шке! Каждому отдельно! Очень прошу!

Английский язык

Help! Срочно помогите придумать 2 разных стишка на английском к юбилею дедушке и баб??шке! Каждому отдельно! Очень прошу!

Автор: Гость