Help! Срочно помогите придумать 2 разных стишка на английском к юбилею дедушке и баб??шке! Каждому отдельно! Очень прошу!

Английский язык
Help! Срочно помогите придумать 2 разных стишка на английском к юбилею дедушке и баб??шке! Каждому отдельно! Очень прошу!
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