В поздн...(в какую ?) осень не хочется выходить из дома . Повеяло свеж... утренн... вете??ком. Листья пальмы вздрагивали при малейш... движении ветра. Ветки чуть-чуть покачивались от свеж... ветра. Вся природа ожидала летн... д...

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В поздн...(в какую ?) осень не хочется выходить из дома . Повеяло свеж... утренн... вете??ком. Листья пальмы вздрагивали при малейш... движении ветра. Ветки чуть-чуть покачивались от свеж... ветра. Вся природа ожидала летн... дождя. Низк... дом с голуб... ставнями ,не забыть мне тебя никогда. В саду горит огонь рябины красн..., но никого не может он согреть. Пожалуйста помогите . Место точек надо писать окончание

Автор: Гость