В поздн...(в какую ?) осень не хочется выходить из дома . Повеяло свеж... утренн... вете??ком. Листья пальмы вздрагивали при малейш... движении ветра. Ветки чуть-чуть покачивались от свеж... ветра. Вся природа ожидала летн... д...
Русский язык
В поздн...(в какую ?) осень не хочется выходить из дома . Повеяло свеж... утренн... вете??ком. Листья пальмы вздрагивали при малейш... движении ветра. Ветки чуть-чуть покачивались от свеж... ветра. Вся природа ожидала летн... дождя. Низк... дом с голуб... ставнями ,не забыть мне тебя никогда. В саду горит огонь рябины красн..., но никого не может он согреть. Пожалуйста помогите . Место точек надо писать окончание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В позднюю осень не хочется выходить из дома. Повеяло свежим утренним ветерком. Листья пальмы вздрагивали при малейшем движении ветра. Ветки чуть-чуть покачивались от свежего ветра. Вся природа ожидала летнего дождя. Низкий дом с голубыми ставнями, не забыть мне тебя никогда. В саду горит огонь рябины красной, но никого не может он согреть.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Технология
Назовите волокно которое имеет белый или кремовый цвет на другом конце образуетс?? ватка горит желтым пламенем сгорает полностью образуя серый пепел
Английский язык
Help! Срочно помогите придумать 2 разных стишка на английском к юбилею дедушке и баб??шке! Каждому отдельно! Очень прошу!