Какое давление оказывает на дно керасин,если высота столба жидкости 300 мм

Физика
Какое давление оказывает на дно керасин,если высота столба жидкости 300 мм
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плотность керосина 800 800×10×0.3=2400 Па
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