При вдвигании в проволочную катушку постоянного магнита в ней возникает эл.ток. К??к называется это явление? А. Электростатическая индукция. Б. Электромагнитная индукция. В. Самоиндукция. 2. Какое правило используется для о...

Физика

При вдвигании в проволочную катушку постоянного магнита в ней возникает эл.ток. К??к называется это явление? А. Электростатическая индукция. Б. Электромагнитная индукция. В. Самоиндукция. 2. Какое правило используется для определения направления силовых линий МП соленоида? А. Правило буравчика. Б. Правило ленца. В. Правило левой руки.

Автор: Гость