Решить уровнения 1)√x=2 2)√x=-4
Математика
Решить уровнения 1)√x=2 2)√x=-4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
√х=2, х=4 √х=-4 решения нет , т.к арифметический квадратный корень неотрицательное число
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Информатика
Найдите код, по которому текст «Толстый хомяк» зашифрован как текст «Снкрсъи фнлюй» и зашифруйте с помощью этого кода текст «Фестиваль» а) «Пмнйрйб...
Информатика
Найдите код, по которому текст «Толстый хомяк» зашифрован как текст «Снкрсъи фнлюй» и зашифруйте с помощью этого кода текст «Фестиваль» а) «Пмнйрйб...