Сочинение на тему конец зимы полдень цикл передач
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Сочинение на тему конец зимы полдень цикл передач
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот уже конец зимы. Прилетают птички, солнце выглядывает из под облаков. Начинаются первые дожди. Животные выходят из своих нор что бы посмотреть на конец зимы и раннею весну. Как чудесно когда конец зимы.
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