Какая поверхность а Курганской области
Окружающий мир
Какая поверхность а Курганской области
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поверхность в Курганской области почти плоская, слегка приподнятая на западе и юго-западе, с многочисленными западинами, пологими гривами, межгривными понижениями и широкими долинами рек.
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