Составьте и запишите с каждым из данных слов предложения так, чтобы одно и то же слово было существительным и глаголом: печ..., плач..., теч..., клич...помогите пожалуйста очень срочно нужно!заранее спасибо!

Русский язык

Составьте и запишите с каждым из данных слов предложения так, чтобы одно и то же слово было существительным и глаголом: печ..., плач..., теч..., клич...помогите пожалуйста очень срочно нужно!заранее спасибо!

Автор: Гость