Составьте и запишите с каждым из данных слов предложения так, чтобы одно и то же слово было существительным и глаголом: печ..., плач..., теч..., клич...помогите пожалуйста очень срочно нужно!заранее спасибо!

Русский язык
Составьте и запишите с каждым из данных слов предложения так, чтобы одно и то же слово было существительным и глаголом: печ..., плач..., теч..., клич...помогите пожалуйста очень срочно нужно!заранее спасибо!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я люблю ПЕЧЬ пироги. В деревне у бабушки русская печь. Вдалеке был слышен плач ребенка.- Не ПЛАЧЬ, девочка! Кран сломался и будет течь. Ручеек будет ТЕЧЬ до лета. Лев издал победный клич. <br />Хоть КЛИЧЬ в глухом лесу, никто не услышит.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Напишите рецепт вкусного блюда с использованием числительных
Ответить
Биология
В процессе трансляции участвовало 30 молекул т-РНК.Определите число аминокислот,в??одящих в состав синтезирующего белка,число триплетов и нуклеотид...
Ответить
Английский язык
Как растет кактус и сколько лет является крупнейшим цереуса
Ответить
Окружающий мир
Какая поверхность а Курганской области
Ответить
Русский язык
Словосочетание к явный
Ответить