Составьте и запишите с каждым из данных слов предложения так, чтобы одно и то же слово было существительным и глаголом: печ..., плач..., теч..., клич...помогите пожалуйста очень срочно нужно!заранее спасибо!
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Составьте и запишите с каждым из данных слов предложения так, чтобы одно и то же слово было существительным и глаголом: печ..., плач..., теч..., клич...помогите пожалуйста очень срочно нужно!заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я люблю ПЕЧЬ пироги. В деревне у бабушки русская печь. Вдалеке был слышен плач ребенка.- Не ПЛАЧЬ, девочка! Кран сломался и будет течь. Ручеек будет ТЕЧЬ до лета. Лев издал победный клич. <br />Хоть КЛИЧЬ в глухом лесу, никто не услышит.
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