В шестом В классе 26 учащихся. 17 учащихся посещают курс Алгоритмизации и Программи??ования, 13 учащихся-Вспомогательные исторические дисциплины. Сколько учащихся посещают два курса?

Математика

В шестом В классе 26 учащихся. 17 учащихся посещают курс Алгоритмизации и Программи??ования, 13 учащихся-Вспомогательные исторические дисциплины. Сколько учащихся посещают два курса?

Автор: Гость