В шестом В классе 26 учащихся. 17 учащихся посещают курс Алгоритмизации и Программи??ования, 13 учащихся-Вспомогательные исторические дисциплины. Сколько учащихся посещают два курса?
Математика
В шестом В классе 26 учащихся. 17 учащихся посещают курс Алгоритмизации и Программи??ования, 13 учащихся-Вспомогательные исторические дисциплины. Сколько учащихся посещают два курса?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13+17=30 30-26=4 Ответ:4
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ПОМОГИТЕ !!!!Тиск газу в балоні об'ємом 50 л при температурі 27С дорівнює 2МПа. Який це газ, якщо його маса дорівнює 80г.