Вы можете использовать 2 только 4 раза, вы можете использовать любые знаки (- + и т. д.), но в ответе должно получиться 9!!!!
Математика
Вы можете использовать 2 только 4 раза, вы можете использовать любые знаки (- + и т. д.), но в ответе должно получиться 9!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется 2+7 или 2*4+1 2*2*2+1 11-2 Я ТАК ДУМАЮ ИЛИ ДОЛЖНО БЫТЬ ПО ОДНОМУ Думаю это должно решаться так! :)
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