Выберете вещества ,которые имеют только ковалентную полярную связь : 1)Вода 2)Кислород 3)Фтор 4)Углекислый газ 5)Этанол
Химия
Выберете вещества ,которые имеют только ковалентную полярную связь : 1)Вода 2)Кислород 3)Фтор 4)Углекислый газ 5)Этанол
Ответ(ы) на вопрос:
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Ковалентная полярная связь - вода, углекислый газ, этанол
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