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6ую задачу подскажите плиз.
Математика
6ую задачу подскажите плиз.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверное! 3 умножаем на 2 получаем 6 тетрадей
Спасибо
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