Сколько будет 343/567
Французский язык
Сколько будет 343/567
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как 343 это 7^3 то сокращать можно только на 7 очевидно) сократим получим 49/81 числитель степень 7 знаменатель степень тройки не сократить больше))0) :*** очень порадовала категория французский язык
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Математика
В саду собрали 27 тонн яблок.В детский дом отправили 2/9 всех яблок, а 6/7 остатка отве??ли на рынок. Сколько тонн яблок отвезли на рынок?