Сколько будет 343/567

Французский язык
Сколько будет 343/567
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как 343 это 7^3 то сокращать можно только на 7 очевидно) сократим получим 49/81 числитель степень 7 знаменатель степень тройки не сократить больше))0) :*** очень порадовала категория французский язык
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