В саду собрали 27 тонн яблок.В детский дом отправили 2/9 всех яблок, а 6/7 остатка отве??ли на рынок. Сколько тонн яблок отвезли на рынок?
Математика
В саду собрали 27 тонн яблок.В детский дом отправили 2/9 всех яблок, а 6/7 остатка отве??ли на рынок. Сколько тонн яблок отвезли на рынок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1). 27:9*2=6( Т) отправили в детский дом; 2). 27-6=21 (т)яблок осталось; 3). 21:7*6=18 (Т) яблок отвезли на рынок. Ответ: 18 тонн яблок.
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