В саду собрали 27 тонн яблок.В детский дом отправили 2/9 всех яблок, а 6/7 остатка отве??ли на рынок. Сколько тонн яблок отвезли на рынок?

Математика

В саду собрали 27 тонн яблок.В детский дом отправили 2/9 всех яблок, а 6/7 остатка отве??ли на рынок. Сколько тонн яблок отвезли на рынок?

Автор: Гость