Как определить какой вид информации содержится в файле?
Информатика
Как определить какой вид информации содержится в файле?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По префиксу тоесть txt (текст) gif (анимация) jpeg (фотография) Примерно так!
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