В чём отличие груглых червей от плоских?
Биология
В чём отличие груглых червей от плоских?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну вот смотри, по характеристике: Тип плоские черви 1.Трёхслойные 2. Появляется система органов 3. Двухсторонняя смметрия 4. Отсутствует анальное отверстие 5. Гермофродиты 6. Отсутствует полость тела. А вот Тип круглые черви: 1.Трёх слойные 2.Появлтся анальное отверстие 3. Раздельнополые 4.Первичная полость тела. Вот полная характерристика ну соответственно они делятся на классы, которые тоже отличаются, так же способом питаия и средой обитания
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