Два пешехода идут со скоростью 100м / мин навстречу друг другу . Через сколько минут они встречаются , если расстояние между ними 1км ? переведи километры в метры

Математика

Два пешехода идут со скоростью 100м / мин навстречу друг другу . Через сколько минут они встречаются , если расстояние между ними 1км ? переведи километры в метры

Автор: Гость