Два пешехода идут со скоростью 100м / мин навстречу друг другу . Через сколько минут они встречаются , если расстояние между ними 1км ? переведи километры в метры
Математика
Два пешехода идут со скоростью 100м / мин навстречу друг другу . Через сколько минут они встречаются , если расстояние между ними 1км ? переведи километры в метры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1км =1000м;1000:100=10;10:2=5; так как они идут навстречу
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