В каком предложении с однородными членами НЕ нужна запятая ? 1) с однородными сказуемыми 2) с союзами и,или 3)с союзами а,но 4)с повторяющимися союзами и,или

Русский язык
В каком предложении с однородными членами НЕ нужна запятая ? 1) с однородными сказуемыми 2) с союзами и,или 3)с союзами а,но 4)с повторяющимися союзами и,или
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В предложении с однородными членами запятая не нужна с союзами и, или.
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