Найдите производную функции y=8x^2-корень x +11
Математика
Найдите производную функции y=8x^2-корень x +11
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Производная равна у=2*8*х-1/2*x^(-1/2)=16x-1/2*x^(-1/2)
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