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Реши уравнение x²-400=41
Алгебра
Реши уравнение x²-400=41
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X^2=41+400; x^2=441; x = √441
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