Помогите пожалуйста #108

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Помогите пожалуйста #108
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РУКА-РУЧКА СТРОКА-СТРОЧКА СОБАКА-СОБАЧКА
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