Выбери из скобок наиболее подходящие по смыслу антонимы к разным значениям слова лёгкий. Напиши предложения Запомни написания выделенного словарного слова. 1 мне попался (лёгкий,трудный) вопрос. 2 За проступки он получил (лёгко...

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Выбери из скобок наиболее подходящие по смыслу антонимы к разным значениям слова лёгкий. Напиши предложения Запомни написания выделенного словарного слова. 1 мне попался (лёгкий,трудный) вопрос. 2 За проступки он получил (лёгкое,суровое) наказание. 3 Мама подала (лёгкий,плотный) ужин. 4 Для такого штангиста это слишком (лёгкий,тяжёлый) вес. 5 У мамы сегодня (лёгкий,крепкий) сон.

Автор: Гость