Гнездах пищали подчеркнуть мягкий согласный звук
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Гнездах пищали подчеркнуть мягкий согласный звук
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гнёздах пищаль_пиЩали Щ подчёркивать нужно
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