Выпиши в один столбец суммы, а в другой разности чисел и выполни вычисления 47- 5 , 40+10 , 21 +9 , 63-20 , 45 - 30

Математика

Выпиши в один столбец суммы, а в другой разности чисел и выполни вычисления 47- 5 , 40+10 , 21 +9 , 63-20 , 45 - 30

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