Выпиши в один столбец суммы, а в другой разности чисел и выполни вычисления 47- 5 , 40+10 , 21 +9 , 63-20 , 45 - 30
Математика
Выпиши в один столбец суммы, а в другой разности чисел и выполни вычисления 47- 5 , 40+10 , 21 +9 , 63-20 , 45 - 30
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40+10=50 47-5=42 21+9=30 63-20=43 45-30=15
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Рассказ от имени земледельца как прошёл его день включая в рассказ описание его о??ежды, его дома, обеда, работы на поле.
Математика
В порту всего 36 теплоходов катеров и лодок.Лодок в два раза больше,чем теплоходов,?? катеров в три раза больше чем лодок.Сколько теплоходов в порт...
Химия
Подобрать коээффициенты ионно-электронным методом, начиная с пятого. Как можно п??дробнее пожалуйстаааа
Математика
С овощной базы в течение первого дня вывезли 764 кг, а завезли 568 кг овощей . Во второ?? день вывезли 445 кг, а завезли 643 кг . Увеличилась или у...