С овощной базы в течение первого дня вывезли 764 кг, а завезли 568 кг овощей . Во второ?? день вывезли 445 кг, а завезли 643 кг . Увеличилась или уменьшилась первоначальная масса овощей , хранящихся на базе , и на сколько ?

Математика

С овощной базы в течение первого дня вывезли 764 кг, а завезли 568 кг овощей . Во второ?? день вывезли 445 кг, а завезли 643 кг . Увеличилась или уменьшилась первоначальная масса овощей , хранящихся на базе , и на сколько ?

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