Помогите! 1) укажите окислитель и восстановитель, какое вещество окисляется, а как??е восстанавливается; 2) составьте электронные уравнения и на основании их расставьте коэффициенты в уравнениях реакций;

Химия

Помогите! 1) укажите окислитель и восстановитель, какое вещество окисляется, а как??е восстанавливается; 2) составьте электронные уравнения и на основании их расставьте коэффициенты в уравнениях реакций;

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