Помогите! 1) укажите окислитель и восстановитель, какое вещество окисляется, а как??е восстанавливается; 2) составьте электронные уравнения и на основании их расставьте коэффициенты в уравнениях реакций;
Химия
Помогите! 1) укажите окислитель и восстановитель, какое вещество окисляется, а как??е восстанавливается; 2) составьте электронные уравнения и на основании их расставьте коэффициенты в уравнениях реакций;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S⁺⁴O₂ + HN⁺⁵O₃+H₂O → N⁺²O + H₂S⁺⁶O₄ S⁺⁴ -2e⁻→ S⁺⁶ 2 3 S⁺⁴ восстановитель, процесс окисления до S⁺⁶ 6 N⁺⁵+3e⁻→ N⁺² 3 2 N⁺⁵ окислитель, процесс восстановления до N⁺² 3SO₂ + 2HNO₃+2H₂O = 2NO + 3H₂SO₄
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