Помогите написать Эссе "Я люблю....." (использовать в тексте наречия, слова категори?? состояния 15-20 слов. Очень срочно нужно (((

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Помогите написать Эссе "Я люблю....." (использовать в тексте наречия, слова категори?? состояния 15-20 слов. Очень срочно нужно (((
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я люблю ходить с друзьями в походи , разжигать костери ,готовить вкусную еду и ище люблю проводить время со семьей и за просмотром любимого сериала с вкусными конфетами 
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