Подберите фразеологизм-синоним к фразеологизму "курить фимиам".
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Подберите фразеологизм-синоним к фразеологизму "курить фимиам".
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Например, лизать пятки
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