Табаны 30 м * 50 м хауызда 300 000 л су бпр. Осы хауызда жүзуге бола ма? Не себепті? сантим??трмен есептеңдер.

Математика
Табаны 30 м * 50 м хауызда 300 000 л су бпр. Осы хауызда жүзуге бола ма? Не себепті? сантим??трмен есептеңдер.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=30м*50м=1500 метр в квадрате=150000дм в квадрате    V=300000л=300000дм в квадрате высота слоя воды   Н=V / S=300000 дм в квадрате /150000дм в квадрате =2 дм то есть 20см ответ нельзя плавать.
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