Табаны 30 м * 50 м хауызда 300 000 л су бпр. Осы хауызда жүзуге бола ма? Не себепті? сантим??трмен есептеңдер.
Математика
Табаны 30 м * 50 м хауызда 300 000 л су бпр. Осы хауызда жүзуге бола ма? Не себепті? сантим??трмен есептеңдер.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=30м*50м=1500 метр в квадрате=150000дм в квадрате V=300000л=300000дм в квадрате высота слоя воды Н=V / S=300000 дм в квадрате /150000дм в квадрате =2 дм то есть 20см ответ нельзя плавать.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Русский язык
Математика
В класе 3 А , 3 Б, и 3 В учится 90 человек .В 3 Г втрое меньше учеников,чем в этих трёх классах вмести.Сколько третиклассников в школе.
Немецкий язык
Русский язык