ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ СРОЧНО !!! ОТВЕТИТЬ НА ВОПР!!!

In der Pause esse ich gerne Brot mit Käse Zum früstuck trinke ich gerne Kaffe Ich trinke lieber Tee Zum mittag esse ich gerne die Kartofelnsuppe In meiner Familie kocht nur meine Mutti Ich kann auch kochen aber ich koche nicht so gerne Ich esse sehr gerne die Süßigckeiten Natürlich finde ich das Essen wichtig. Nein ich muss nucht einkaufen gehen das macht meine mama Die reis mag ich nicht so gerne Also, mein lieblings essen ist, Lachs Fille mit brat kartofeln .