1+1+1+1+1*0=????????я?????????
Математика
1+1+1+1+1*0=????????я?????????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ=4 Так как получается, что умножение-первое действие следовательно сложение - последующие действия=1+1+1+1+(1*0) В скобках будет 0, а если к 0 прибавить 4, то будет 4
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