Документ объёмом 8 Мбайт можно передать с одного компьютера на другой двумя спосо??ами: А) сжать архиватором, передать архив по каналу связи, распаковать; Б) передать по каналу связи без использования архиватора. Какой спо...

Информатика
Документ объёмом 8 Мбайт можно передать с одного компьютера на другой двумя спосо??ами: А) сжать архиватором, передать архив по каналу связи, распаковать; Б) передать по каналу связи без использования архиватора. Какой способ быстрее и насколько, если -средняя скорость передачи данных по каналу связи составляет 2^22 бит в секунду, -объём сжатого архиватором документа равен 12,5% от исходного, -время, требуемое на сжатие документа, 14 секунд, на распаковку – 4 секунды? В ответе напишите букву А, если способ А быстрее, или Б, если быстрее способ Б. Сразу после буквы напишите на сколько секунд один способ быстрее другого. Так, например, если способ Б быстрее способа А на 23 секунды, в ответе нужно написать Б23
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разберемся с вариантом А: время, за которое по каналу связи передастся документ, равно 0,125 * 8 * 2^20 * 2^3 / 2^22 = 2^23 / 2^22 = 2 с. Весь процесс передачи займет 14 + 4 + 2 = 20 с. Перейдем к Б: 8 * 2^20 * 2^3 / 2^22 = 16 c. Способ Б быстрее способа А на 20 - 16 = 4 с. Ответ: Б4.

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