Документ объёмом 8 Мбайт можно передать с одного компьютера на другой двумя спосо??ами: А) сжать архиватором, передать архив по каналу связи, распаковать; Б) передать по каналу связи без использования архиватора. Какой спо...

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Документ объёмом 8 Мбайт можно передать с одного компьютера на другой двумя спосо??ами: А) сжать архиватором, передать архив по каналу связи, распаковать; Б) передать по каналу связи без использования архиватора. Какой способ быстрее и насколько, если -средняя скорость передачи данных по каналу связи составляет 2^22 бит в секунду, -объём сжатого архиватором документа равен 12,5% от исходного, -время, требуемое на сжатие документа, 14 секунд, на распаковку – 4 секунды? В ответе напишите букву А, если способ А быстрее, или Б, если быстрее способ Б. Сразу после буквы напишите на сколько секунд один способ быстрее другого. Так, например, если способ Б быстрее способа А на 23 секунды, в ответе нужно написать Б23

Автор: Гость