Перечислите требования пожарной безопасности в лесу. 6 класс помогите пожалуйста!!!

Обществознание
Перечислите требования пожарной безопасности в лесу. 6 класс помогите пожалуйста!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не разжигать огонь рядом с деревьями. Не оставлять после себя мусор.
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