Напишите 5 предложений на английском своих действий ( эмоций) по этой ситуации: Вы ??ать 12 детей и в следующем месяце ждете ещё тройняшек люди сррочноо надооо

Английский язык

Напишите 5 предложений на английском своих действий ( эмоций) по этой ситуации: Вы ??ать 12 детей и в следующем месяце ждете ещё тройняшек люди сррочноо надооо

Автор: Гость