Прошу помогите не как не могу решить и понять

Алгебра
Прошу помогите не как не могу решить и понять
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Там 1 нужно найти 4x-3y+5=0 нашел x и y потом подстовляешь и все, а 2 также
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