Используя график зависимости скорости движения тела от времени, определите пройденный путь за 15 секунд.
Физика
Используя график зависимости скорости движения тела от времени, определите пройденный путь за 15 секунд.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано Vo=2 м/с V=8 м/с t=15 c S-? Используя график⇒пройденный путь есть площадь трапеции ограниченной графиком и осями координат S=(2+8)*15/2=75 м
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