Используя график зависимости скорости движения тела от времени, определите пройденный путь за 15 секунд.

Физика
Используя график зависимости скорости движения тела от времени, определите пройденный путь за 15 секунд.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано Vo=2 м/с V=8 м/с t=15 c S-? Используя график⇒пройденный путь есть площадь трапеции ограниченной графиком и осями координат S=(2+8)*15/2=75 м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить √х²+9
Ответить
Биология
Пользуясь текстом параграфа заполните схему единицы классификации. РАСТЕНИЯ ЖИ??ОТНЫЕ ЦАРСТВО __________ ________ ТИП КЛАСС __________ __...
Ответить
Английский язык
Напишите 5 предложений на английском своих действий ( эмоций) по этой ситуации: Вы ??ать 12 детей и в следующем месяце ждете ещё тройняшек люди с...
Ответить
Физика
2. Сплав 1 плавится при температуре 400°С, а сплав 2- при температуре 1200 °С. Удельная т??плоемкость сплава 1 в 3 раза больше, чем удельная теплое...
Ответить
Математика
По какой формуле можно найти площадь круга? Под каким углом пересекаются координатные прямые x и у,образующии систему координат на плоскости?
Ответить