Вы поняли что хотел обяснить детям писатеь чему хотел научить? это из книги дет??кое чтение для сердца и разума Николай Новичков Начало только трудно
Литература
Вы поняли что хотел обяснить детям писатеь чему хотел научить? это из книги дет??кое чтение для сердца и разума Николай Новичков Начало только трудно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К детским книгам он учил
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Физика
Используя график зависимости скорости движения тела от времени, определите пройденный путь за 15 секунд.
Математика