Вы поняли что хотел обяснить детям писатеь чему хотел научить? это из книги дет??кое чтение для сердца и разума Николай Новичков Начало только трудно

Литература
Вы поняли что хотел обяснить детям писатеь чему хотел научить? это из книги дет??кое чтение для сердца и разума Николай Новичков Начало только трудно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К детским книгам он учил
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