Скажите предложения художественный стиль с авторами из текст срочно кто напишет тому дам лучший ответ

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Скажите предложения художественный стиль с авторами из текст срочно кто напишет тому дам лучший ответ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каир представляет из себя маленький Париж, очень красивый и изящный город, с широкими тротуарами, площадями, обсаженными пальмами. Жить зимой в нем очень приятно: днем температура 16 градусов тепла, ночи холодные, вечное почти солнце, дожди бывают очень редко, а потому дома строятся с плоскими крышами. (По Н. Варенцову. )
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