Напишите как находить наименьшее обшее. Подробно

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Чтобы найти НОК чисел 210 и 350 нужно: Умножать большее число на 2 на 3, и т. д. пока другое число не сможет делится на него, то есть: 350·2=700 - 700 не делится на 210, значит пробуем умножать на 3: 350·3=1050 - это число делится на 210, будет 5. то есть: 1050:350=3, и 1050:210=5 Значит НОК (210, 350)=1050 С более маленькими числами работает более простой способ. Разложение на простые множители