Какие функции опорно-двигательного аппарата осуществляются благодаря подвижнос??и нижней челюсти?

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Опорно-двигательная система (синонимы: опорно-двигательный аппарат, костно-мышечная система, локомоторная система, скелетно-мышечная система) — комплекс структур, образующих каркас, придающий форму организму, дающий ему опору, обеспечивающий защиту внутренних органов и возможность передвижения в пространстве. Опорно-двигательная система человека — функциональная совокупность костей скелета, сухожилий, суставов, осуществляющих посредством нервной регуляции локомоции, поддержание позы и другие двигательные действия, наряду с другими системами органов образует человеческое тело. Функции двигательного аппарата опорная — фиксация мышц и внутренних органов; защитная — защита жизненно важных органов (головной мозг и спинной мозг, сердце и др.) ; двигательная — обеспечение простых движений, двигательных действий (осанка, локомоции, манипуляции) и двигательной деятельности; рессорная — смягчение толчков и сотрясений; участие в обеспечении жизненно важных процессов, такие как минеральный обмен, кровообращение, кроветворение и другие. Двигательная функция возможна только при условии взаимодействия костей и мышц скелета, потому что мышцы приводят в движение костные рычаги. Большинство костей скелета соедино подвижно с помощью суставов. Одним концом мышца приклепляется к одной кости, образуя сустав, другим концом - к другой кости. При сокращении мышца приводит кости в двожение. Благодаря мышцам противоположного действия кости могут не только совершать те или иные движения, но и фиксироваться относительно друг друга. Кости и мышцы принимают участе в обмене веществ, в частности в обмене кальция и фосфора.