Как решить задачу на первой полке 32 книги это на 8 книг меньше чем на второй а на тр??тьей- на 5 книг больше чем на второй . сколько всего книг на трёх полках
Математика
Как решить задачу на первой полке 32 книги это на 8 книг меньше чем на второй а на тр??тьей- на 5 книг больше чем на второй . сколько всего книг на трёх полках
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 32+8=40 (кн) на второй полке 2) 40+5=45 (кн) на третье полке 3) 32+40+45= 117 (кн) Ответ: 117 книг на трёх полках. возможно так.
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