Как решить задачу на первой полке 32 книги это на 8 книг меньше чем на второй а на тр??тьей- на 5 книг больше чем на второй . сколько всего книг на трёх полках

Математика

Как решить задачу на первой полке 32 книги это на 8 книг меньше чем на второй а на тр??тьей- на 5 книг больше чем на второй . сколько всего книг на трёх полках

Автор: Гость