О ком из героев басни "Лягушки,просящие царя" идет речь в данном фрагменте? Царь э??от не чурбан,совсем иного нрава: не любит баловать народа своего; он виноватых ест:а на суде его Нет правых никого; Зато уж у него, Что з...
Литература
О ком из героев басни "Лягушки,просящие царя" идет речь в данном фрагменте? Царь э??от не чурбан,совсем иного нрава: не любит баловать народа своего; он виноватых ест:а на суде его Нет правых никого; Зато уж у него, Что завтрак, что обед, что ужин, то расправа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да это Фрагмент я так думаю
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