О ком из героев басни "Лягушки,просящие царя" идет речь в данном фрагменте? Царь э??от не чурбан,совсем иного нрава: не любит баловать народа своего; он виноватых ест:а на суде его Нет правых никого; Зато уж у него, Что з...

Литература

О ком из героев басни "Лягушки,просящие царя" идет речь в данном фрагменте? Царь э??от не чурбан,совсем иного нрава: не любит баловать народа своего; он виноватых ест:а на суде его Нет правых никого; Зато уж у него, Что завтрак, что обед, что ужин, то расправа.

Автор: Гость