В порту всего 36 теплоходов катеров и лодок.Лодок в два раза больше,чем теплоходов,?? катеров в три раза больше чем лодок.Сколько теплоходов в порту? Пожалуйста помогите решить скоро мама придёт а я не сделала :с
Математика
В порту всего 36 теплоходов катеров и лодок.Лодок в два раза больше,чем теплоходов,?? катеров в три раза больше чем лодок.Сколько теплоходов в порту? Пожалуйста помогите решить скоро мама придёт а я не сделала :с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-теплоходы 2х-лодки 6х-катера х+2х+6х=36 9х=36 х=4
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