В порту всего 36 теплоходов катеров и лодок.Лодок в два раза больше,чем теплоходов,?? катеров в три раза больше чем лодок.Сколько теплоходов в порту? Пожалуйста помогите решить скоро мама придёт а я не сделала :с

Математика

В порту всего 36 теплоходов катеров и лодок.Лодок в два раза больше,чем теплоходов,?? катеров в три раза больше чем лодок.Сколько теплоходов в порту? Пожалуйста помогите решить скоро мама придёт а я не сделала :с

Автор: Гость