Выбери правильный вариант ответа «Nick … his hamster every day». A) feed B) fed C) feds D) feeds

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Выбери правильный вариант ответа «Nick … his hamster every day». A) feed B) fed C) feds D) feeds
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Nick feeds his hamster every day-Present simple.
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