Выбери правильный вариант ответа «Nick … his hamster every day». A) feed B) fed C) feds D) feeds
Английский язык
Выбери правильный вариант ответа «Nick … his hamster every day». A) feed B) fed C) feds D) feeds
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Nick feeds his hamster every day-Present simple.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Какое из указанных ниже чисел может быть записано в двоичной системе счисления в ??иду 1хххх0, где можно означать как 0, так и 1? 1) 20 2) 43 ...
Математика