Выберите правильное определение понятие благо а) недостаток чего-либо необходимого ,субъективное ощущение нехватки чего-либо . б) платежеспособная потребность в) средство,которое может удовлетворить потребнотсь г) сумма д...

Экономика

Выберите правильное определение понятие благо а) недостаток чего-либо необходимого ,субъективное ощущение нехватки чего-либо . б) платежеспособная потребность в) средство,которое может удовлетворить потребнотсь г) сумма денег ,какую потребитель готов заплатить за товар.

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