Простыми числами являются 1 ,5,17,21

Математика
Простыми числами являются 1 ,5,17,21
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
21= 3*7  -  НЕ простое число.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите х,если: 3|х|=12, 5|-х|=3, 0,9|х|=5,4, |х|+3=9, |-х|-6=10,8. Пожалуйста.
Ответить
Русский язык
От ко кого слова происходит ипсилон
Ответить
Математика
Решите пример 417908+6073•56+627044 СРОЧНО
Ответить
Другие предметы
Нарисуйте четыре фазы Луны
Ответить
Немецкий язык
Нужно написать глагол во всех временных формах на немецком
Ответить