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Простыми числами являются 1 ,5,17,21
Математика
Простыми числами являются 1 ,5,17,21
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
21= 3*7 - НЕ простое число.
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