Нужно написать глагол во всех временных формах на немецком
Немецкий язык
Нужно написать глагол во всех временных формах на немецком
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ich lese ein Buch. Ich las ein Buch. Ich habe ein Buch gelesen. Ich hatte ein Buch gelesen. Ich werde ein Buch lesen.
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