Сочините волшебную сказку небольшую начало жили были дед со старухой. И была у них дочь.
Литература
Сочините волшебную сказку небольшую начало жили были дед со старухой. И была у них дочь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дочку звали Аня. Однажды она пошла в лес. Увидела зайку. А зайка лапкой стучит-зовет. И пошла Анька глупышка вглубь леса. Долго ее не было. Дед и старуха спохватились. Всю деревню на уши подняли. Искали, искали и не нашли. Когда Аня пропала ей было 5 лет.... Прошло 20 лет. Дед пошел за дровами в лес. И увидел у ручья девушку с золотыми волосами,карьими глазами. Это же Аня!! -Анютины глазки!!!- закричал дед Девушка обернулась. -Дед???- сказал Аня Они обнялись и пошли домой. Дома Аня рассказала что этот зайка был прекрасный принц. И она ушла с ним. У нее двое малышок Катя и Ульяна! Обрадовались старики. А Аня с тех пор стала водить детишек к старикам... И жили они долго и счастливо
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