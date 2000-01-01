За смену цех изготовил 2000 деталей при проверке было обнаружено что 3% из них бракованные сколько деталей было выпущено без брака

Математика

За смену цех изготовил 2000 деталей при проверке было обнаружено что 3% из них бракованные сколько деталей было выпущено без брака

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